- Șoferița in varsta de 56 de ani care, sambata, a ucis doua fete in cartierul bucureștean Andronache, dupa ce a intrat cu mașina pe trotuar, a fost reținuta. "Urmare a accidentului din data de 27.02.2020, care a avut pe str.Mențiunii, din sectorul 2, soldat cu decesul a doua persoane, facem…

- Femeia de 56 de ani care se afla la volan in momentul cumplitului accident de acum doua zile a fost reținuta pentru 24 de ore și ajunge in Arestul Central al Poliției. Potrivit expertizei, avea alcoolemie de 0,7 ml alcool in sange. Marți, procurorii urmeaza sa propuna arestarea preventiva pentru 30…

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie…

- Femeia de 56 de ani care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fetițe aflate pe trotuar au murit strivite de mașina a fost audiata trei ore de poliști. Fața de ea nu s-a luat nicio masura preventiva in dosarul in care este cercetata pentru ucidere din culpa, informeaza Digi24.Femeia…

- O șoferița și-a scapat autoturismul de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, in Sectorul 2, transmite Realitatea PLUS.Imediat dupa venirea echipajelor SMURD, cele doua fete au fost duse de urgența la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Din pacate, fetița…

- Un șofer și-a scapat autoturismul de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, in Sectorul 2, transmite Realitatea PLUS.Imediat dupa venirea echipajelor SMURD, cele doua fete au fost duse de urgența la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Din pacate, fetița…

- O fetița de 7 ani a murit in drum spre spital, dupa ce a fost lovita pe trotuar de o mașina condusa cu viteza de o șoferița, in cartierul bucureștean Andronache. Poliția a anunțat ca a deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe, șoferița fiind batuta de martori, scrie Observator News . In jurul…

- Politistii Brigazii Rutiere anunta ca un accident a avut loc pe strada Mentiunii, din sectorul 2 al Capitalei, unde o soferița a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp, iar din impact masina a fost proiectata in gardul unui imobil unde a accidentat doi minori…