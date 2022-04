Stiri pe aceeasi tema

- Bridget Brink, care in prezent ocupa functia de ambasador al Statelor Unite in Slovacia, va fi numita in functia de ambasador al Statelor Unite in Ucraina, post care a ramas vacant de la inceputul anului 2020, cand presedintele SUA era Donald Trump. Presa americana precizeaza ca presedintele Joe…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul Apararii Lloyd Austin urmeaza sa ajunga duminica la Kiev pentru a discuta despre solicitarea Ucrainei de a avea arme mai puternice dupa luni de lupta cu forțele ruse invadatoare. Vizita a fost anunțata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Președintele american prezinta ultimele detalii in legatura cu ajutorul militar al SUA pentru Ucraina, in contextul in care oficialii SUA considera ca razboiul a ajuns intr-un punct critic iar armele grele furnizate Kievului ar putea face diferența pe cam

- Președintele american Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin de genocid. Așa a descris liderul de la Casa Alba uciderea civililor in Ucraina. Oficialii americani au mai acuzat și in trecut Rusia de comiterea de crime de razboi - Biden chiar l-a numit direct pe liderul de la Kremlin criminal de razboi.…

- „Nu retractez nimic si nu imi cer scuze”, a spus presedintele Joe Biden luni la Casa Alba, referindu-se la afirmatia despre liderul rus Vladimir Putin, de sambata, de la Varsovia, el subliniind ca nu si-a exprimat o schimbare de regim, ci „o opinie bazata pe emotiile sale din acea zi”, transmite News.ro.…

- Președintele american Joe Biden i-a spus sambata președintelui Vladimir Putin ca o invazie rusa a Ucrainei va aduce un raspuns decisiv și rapid din partea Occidentului, va produce suferința pe scara larga și va diminua pozitia Rusiei in lume. In cel mai recent efort de a evita ostilitațile, cei doi…

- Presedintele american Joe Biden va discuta telefonic in aceasta dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba.„Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat”, conform sursei…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…