- In același timp in care China a declarat razboi criptomonedelor, bancile americane gigantice par sa imbrațișeze cripto - evident in ultima saptamana a lunii iulie cu știrea ca firma de cripto Lukka va oferi clienților fondului privat State Street Bank servicii digitale și de administrare a fondurilor…

- Avand in vedere ca tara noastra este o consumatoare importanta de bunuri si produse online, Romania ar putea beneficia de pe urma impozitarii multinationalelor, castigand sume importante de bani. “Ne asteptam ca Romania sa beneficieze de aceste prevederi” “Fiind o tara consumatoare de bunuri si produse…

- BioNtech și Pfizer au dezvoltat un vaccin Covid-19 impotriva variantei Delta și vor sa-i verifice in curand eficiența. Anuntul a fost facut de producatori. Noul vaccin adaptat a fost fabricat in Mainz, iar compania farmaceutica intenționeaza sa inceapa testarea in august, scrie editia online a pulicatiei…

- Lina Khan care a fost profesor asociat la Facultatea de Drept a Universitații Columbia este specializata in legislația antitrust și in legile concurenței. Dar aceasta nu este singura veste care arata ca Statele Unite se pregatesc sa intoarca foaia in cee ace privește Big Tech. In Congres au fost depuse…

- Amazon și Google sunt in vizorul autoritaților de protecție a consumatorilor, dupa ce s-au descoperit o serie de recenzii false in zona de recomandari a Google și a produselor vandute de gigantul e-commerce. Autoritațile americane vor sa stabileasca daca cele doua compani au luat suficiente masuri pentru…

- Actiunile Microsoft au urcat in timpul sedintei bursiere de marti cu 1,1%, capitalizarea sa depasind pentru scurt timp pragul de 2.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Ca punct de masura amintim ca PIB-ul Romaniei se ridica la aproximativ 245 miliarde dolari. Indicele Nasdaq al Bursei de la…

- Zece persoane – intre care noua copii – au murit intr-un accident in lant in care au fost implicate 15 mașini și care s-a produs in apropiere de Greenville, in statul american Alabama, transmite News.ro. Autoritațile considera ca accidentul ar putea avea legatura cu furtuna tropicala Claudette, care…

- Bancile trebuie sa puna deoparte suficient capital pentru a acoperi integral pierderile in cazul in care detin bitcoin, a propus joi Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancara (BCBS), o decizie “conservatoare” care ar putea preveni utilizarea pe scara larga a criptomonedei de catre marii creditori,…