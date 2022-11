Brexitul a lovit puternic în sistemul medical britanic Brexitul a agravat insuficienta numarului de medici din Marea Britanie, fiind estimat un deficit de 4.000 de medici proveniti din Uniunea Europeana in patru specializari importante, potrivit unui studiu publicat duminica de un think tank specializat in sanatate, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50% din capitala ucraineana Kiev nu are curent electric vineri dimineata, in urma atacurilor ruse asupra infrastructurii critice care au dus la intreruperi de curent pe scara larga, potrivit autoritatilor ucrainene, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Italia, Grecia, Malta si Cipru au denuntat sambata sistemul de gestionare a fluxului de migranti in Uniunea Europeana care face ca ele sa preia cea mai mare parte a poverii si au solicitat o interventie a Comisiei Europene, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sistemul MARS de monitorizare a culturilor agricole din UE si-a redus, inca o data, estimarile privind randamentul recoltei de porumb din acest an afectata de seceta, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rishi Sunak a devenit in mod oficial al 57-lea premier Regatului Unit, dupa ce regele Charles al III-lea i-a cerut marti sa formeze un nou Guvern, in urma demisiei lui Liz Truss, relateaza BBC News. Sunak a spus ca Truss nu a greșit cand a vrut sa imbunatațeasca creșterea economica in Marea Britanie,…

- Comandamentul Operațional "Sud" din Ucraina raporteaza ca, in cursul zilei de sambata, trupele rusești au tras asupra pozițiilor forțelor ucrainene de-a lungul intregii linii a frontului din zona Bugului de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bruxelles-ul face presiuni asupra președintelui Aleksandar Vucic pentru a-l indemna sa-și aleaga mai clar direcția. Angajata in procesul de aderare la UE, Serbia ar putea fi obligata sa aplice sancțiuni impotriva aliatului sau rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua drone lansate de forțele rusești in regiunea ucraineana Odessa au lovit obiecte militare, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a zguduit Papua Noua Guinee, avariind cladiri, declansand alunecari de teren si ucigand cel putin cinci persoane, transmite Al Jazeera, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…