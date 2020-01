Stiri pe aceeasi tema

- Cum se vor putea angaja strainii in Marea Britanie, dupa Brexit. Guvernul pregatește un nou sistem de imigrație pana la sfarșitul anului Un sistem al imigratiei pe puncte, asemanator celui australian, trebuie introdus in Regatul Unit pana la finele acestui an, considera ministrul britanic de interne…

- Autoritatile britanice au omis sa transmita, cum ar fi trebuit sa faca, zecile de mii de condamnari de cetateni europeni tarilor de origine si apoi au incercat sa disimuleze problema, a dezvaluit miercuri cotidianul The Guardian. Aceste dezvaluiri jenante cu privire la astfel de probleme…

- Zi plina in Regatul Unit. Britanicii sunt chemați astazi la urne pentru a decide noua componența a Parlamentului. Principala miza este legata de Brexit. Parerile englezilor sunt imparțite cand vine vorba de parasirea blocului comunitar. Premierul Boris Johnson a mizat in campania electorala ca va convinge…

- Fie ca si-au exprimat bucuria, fie ca au deplans un "cosmar", publicatiile britanice au subliniat la unison, vineri, caracterul "istoric" al victoriei premierului britanic Boris Johnson, instalat de acum in fruntea unei largi majoritati care ii va permite sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Marea Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Controlul asupra propriilor reguli de comerț exterior, legislație și sistemul de imigratie sunt cele trei puncte principale ale primului-ministru britanic, Boris Johnson, atunci când vorbește despre propunerea sa legata de brexit.Potrivit conservatorilor, daca partidul va obtine majoritatea…

