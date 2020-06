Germania a lansat joi un apel catre Regatul Unit pentru a avea o ''abordare mai realista'' in negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, aflate in prezent in impas, transmite AFP. Nu este posibil pentru britanici sa aiba in acelasi timp ''o suveranitate deplina si un acces total la piata unica a Uniunii Europene'', a declarat ambasadorul Germaniei la UE, Michael Clauss, intr-o interventie la grupul de reflectie bruxellez European Policy Centre. UE si Londra au inceput marti cea de-a patra runda de negocieri pentru a incerca sa ajunga la un compromis asupra relatiei…