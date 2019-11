Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea de alegeri anticipate in data de 12 decembrie, in efortul de a depași criza Brexit, relateaza Mediafax. Boris Johnson a declarat ca proiectul de acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…

- Aprobat cu 329 pentru si 299 impotriva cu doar noua zile inainte de data stabilita pentru divort, aceasta sustinere initiala a acordului trebuie urmata de un vot extrem de incert cu privire la calendarul dezbaterilor, pe care guvernul il vrea aprobat in Camera Comunelor in sedinta de joi, pentru ca…

- Daca obtine din partea europenilor un nou acord privind Brexitul in cursul summitului organizat la 17 si 18 octombrie, premierul Boris Johnson este pregatit sa demareze un maraton parlamentar pentru ratificarea acestuia in zece zile de catre Camera Comunelor, a informat vineri seara Financial Times…

- Republicanul Dan Bishop a castigat scrutinul pentru un loc in Congresul SUA desfasurat marti in Carolina de Nord, dupa ce a fost sustinut in campanie de presedintele Donald Trump, transmite Reuters potrivit Agerpres. Dupa numararea voturilor din 99% dintre sectii, Dan Bishop, in varsta de 55 de ani,…

- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a declarat marti ca nu-i va permite premierului Boris Johnson sa suspende parlamentul pentru a impune un Brexit fara acord in pofida vointei deputatilor, relateaza The Telegraph, preluat de Reuters, si Press Association. Bercow a avertizat ca…

- Comisia Europeana așteapta sa discute cu reprezentanții noului guvern de la Londra pe tema ieșirii Marii britanii din UE pentru a incerca sa evite un Brexit fara acord. Anunțul a fost facut, marți, de o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, adaugand, insa, ca Bruxellesul este pregatit, totuși,…