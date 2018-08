BREAKING NEWS. Jandarmeria a RECUNOSCUT: „Sunt imagini care nu ne fac cinste”

Stiri pe aceeasi tema

- „Se primesc plangerile persoanelor vatamate directia de sectiile de politie, in speta de la Sectia 1 de politie. Sunt aproximativ 30 de plangeri la acest moment, colegii mei procedeaza la audierea persoanelor vatamate. Initial s-a inceput urmarirea penala pentru purtare abuziva, abuz in serviciu și…

- Jandarmeria anunța ca a identificat și arestat inca unul dintre barbații care au participat la agresiunile impotriva jandarmeriței din Piața Victoriei.Barbatul a fost ridicat de jandarmi și dus la Secția 5 de Poliție din Capitala. Acesta este deja al treilea barbat arestat pentru agresarea…

- Plangerile penale depuse la Secția 1 de Poliție de protestatarii raniți vineri in Piața Victoriei, dupa intervenția in forța a Jandarmeriei, au fost transmise la Parchetul Militar. De asemenea, Parchetul Militar a anunțat ca luni va incepe audierea persoanelor vatamate in incidentele de vineri, dar…

- Dani Mocanu e din nou in mijlocul unui scandal și ar putea avea noi probleme cu legea! Asta dupa ce controversatul manelist ar fi filmat un clip pentru una dintre piesele sale cu mai mulți mascați de la Jandarmeria din Dambovița. In prezent, oficialii de la Parchetul Militar cerceteaza o reclamație…

- Conducerea Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman a deschis o ancheta interna, dupa ce un tanar s-a pozat band bere la volanul unei autospeciale de Politie, iar imaginile au aparut pe Facebook. Imagini cu un tanar care bea bere dintr-un pahar in timp ce se afla la volanul unei mașini de Politie…

- O tentativa de jaf a fost comisa la sucursala CEC Bank din Cluj-Napoca. ”În jurul orei 15:10, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca într-o unitate bancara, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita…

- In urma incidentelor de miercuri seara, de la protestele din Piața Victoriei, Jandarmeria a transmis un comunicat prin care informeaza ca 6 persoane au fost conduse la secția de poliție și au fost aplicate sancțiuni in valoare de 7.500 lei.

- Alte sase persoane participante la manifestatia de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala au fost ridicate de jandarmi si duse la Sectia de Politie, anunta Jandarmeria, care spune ca acestea au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor. Intre cele sase persoane se afla si un jurnalist german,…