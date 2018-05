BREAKING NEWS: Gabriel Oprea a rămas FĂRĂ AVERE Potrivit rechizitoriului, procurorii au pus sechestru inclusiv pe bunurile instrainate de Gabriel Oprea catre membrii familiei. Fostul ministru de Interne a instrainat cu titlu gratuit, catre membrii familiei sale, cea mai mare parte a bunurilor imobile pe care le detinea in proprietate, dupa momentul comiterii infracțiunilor, scrie Agerpres. "Fata de momentul acestor instrainari (dupa demararea cercetarilor in prezenta cauza, iar in cazul celor din urma instrainari chiar dupa dispunerea efectuarii in continuare a urmaririi penale fata de inculpat), de caracterul gratuit al actelor translative… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

