BREAKING NEWS! EMA: Beneficiile vaccinului AstraZeneca depășesc riscurile Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a concluzionat, miercuri, ca beneficiile vaccinului AstraZeneca in prevenirea COVID-19 depașesc riscurile și efectele adverse. Rafila a spus cand scapam de masca de protecție: Va fi opționala „Comitetul de siguranța a confirmat ca beneficiile AstraZeneca in prevenirea COVID-19 depașesc riscurile și efectele adverse. (…) Acest vaccin s-a dovedit foarte eficient, vaccinarea este extrem de importanta și trebuie sa folosim vaccinurile pentru a combate efectele devastatoare ale pandemiei”, a anunțat șefa EMA, Emer Cooke, intr-o conferința de presa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

