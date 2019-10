Stiri pe aceeasi tema

- Abu Bakr al-Baghdadi a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata, relateaza AFP,

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "f...

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…

- Liderul ISIS Abu Bakr al-Baghdadi ar fi fost ucis sambata intr-un raid american in nord-vestul Siriei, anunta CNN.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Citand oficiali de rang inalt din domeniul apararii si…

- Justitia franceza a emis un mandat international de arestare pe numele liderului retelei teroriste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, si al purtatorului sau de cuvant, Abu Mohammad al-Adnani, care ar fi murit in august 2016, informeaza AFP.

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi isi indeamna sustinatorii, intr-o inregistrare, ”sa salveze” jihadistii detinuti in inchisori si familiile acestora care traiesc in tabere de deplasati in Siria si Irak, relateaza Reuters si AFP.

- Seful gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a facut apel la sustinatorii sai sa ii "salveze" pe jihadistii tinuti in detentie in inchisori si familiile acestora care traiesc in tabere de persoane stramutate in special in Siria si Irak, conform unei inregistrari difuzate luni, preluata…