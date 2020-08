BREAKING NEWS Caz cutremurător în România Un copil de 7 ani a fost gasit mort in cuva unei mașini de spalat, intr-o locuința din orașul Tulcea. Polițiștii din Tulcea au fost sesizați marți seara ca un copil in varsta de 7 ani a fost gasit mort in cuva unei mașini de spalat dintr-un imobil din municipiul Tulcea. Polițiștii au constatat ca sesizarea se confirma, intrucat echipajul medical de intervenție a declarat decesul copilului. Potrivit Poliției Tulcea, a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și s-a dispus necropsia. De asemenea, polițiștii au informat reprezentanții D.G.A.S.P.C. Tulcea cu privire la incident. Circumstanțele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drama in municipiul Tulcea din Romania. Un copil in varsta de 7 ani a fost gasit mort in cuva unei mașini de spalat.Potrivit Biroului de presa al IPJ Tulcea, in seara zilei de 11 august a.c.

- Laszlo Kover, liderul Parlamentului Ungariei, a acuzat-o pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European, ca e agent strain, informeaza Hungary Today, conform Mediafax. In timpul dezbaterii asupra pachetului de redresare economica a UE, Laszlo Kover a acuzat-o pe Laura Codruta Kovesi…

- Un dispozitiv electronic, cel mai probabil un microfon, a fost descoperit miercuri in tavanul fals al unui birou al Primariei comunei Florești, județul Cluj. Politistii au fost sesizați de funcționarii publici care nu știau despre prezența dispozitivului electronic respectiv. Acesta era plasat in tavanul…

- Avocatul fostului judecator iranian Gholam Mansouri, care a cazut de la un etaj al unui hotel din București, nu crede in varianta sinuciderii acestuia. El ii acuza pe politistii romani ca nu si-au facut treaba. Avocatul susține in presa iraniana ca polițiștii romani erau obligati sa il supravegheze…

- Accident grav, pe o șosea din Romania. O tanara de 19 ani care circula marți seara cu bicicleta in localitatea Sarmașag, județul Salaj, a fost acroșata de o autoutilitara și a decedat la spital, șoferul fugind de la locul accidentului.Polițiștii susțin ca in urma coliziunii, fata a fost proiectata…

- Alte 125 noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Romania in ultimele 24 de ore, au anunțat luni atoritațile, insa din doar 2.915 teste prelucrate. In total, pana luni, in Romania au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- O noua creștere a cazurilor de coronavirus in Romania. Alte 197 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, din 12.437 de teste. Sun mai multe cazuri de noi imbolnaviri decat miercuri. Bilanțul total a ajuns joi la 18.791 de infectari. Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuti criminali ai Romaniei, a fost eliberat. Tribunalul Mehedinti a dispus eliberarea sa conditionata si i-a desfiintat condamnarea pe viata. Marius Csampar a fost condamnat la 99 de ani de inchisoare pentru 6 crime. Dupa 22 de ani, el a fost eliberat. Initial,…