Stiri pe aceeasi tema

- „Biroul Permanent Județean al PSD Argeș a decis, in ședința extraordinara, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu, avand in vedere suspiciunile aparute la adresa domniei sale. Am urmat aceeași cale care a fost adoptata de PSD in toata țara. Conform Constituției, primarul Ion Georgescu beneficiaza…

- Denunțatorul primarului din Mioveni, Ion Georgescu, este șeful Poliției Locale Pitești. Cei doi erau prieteni de 30 de ani. Primarul orașului Mioveni a fost reținut miercuri seata, in urma unui flagrant al DNA Pitești. Asta dupa ce, spun procuorii, in toamna anului 2022, Ion Georgescu ar fi acceptat…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a fost reținut de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești. Edilul din Mioveni – despre care PSD Argeș anunțase miercuri seara ca Biroul Permanent Județean a decis, in urma unei ședințe extraordinare, excluderea din partid…

- Șeful Poliției Locale Pitești, Nicolae Valerica, este denunțatorul primarului PSD din Mioveni, Ion Georgescu, au declarat surse judiciare. Acesta ar fi declarat in fața procurorilor ca i-a dat acei 10.000 de euro primarului din Mioveni (adica un avans dintr-un total de 30.000 de euro) pentru ca fiica…

- Ion Georgescu, primarul din Mioveni, a fost reținut pentru 24 de ore de DNA Pitești in dimineața zilei de joi, 5 octombrie, pentru trafic de influența. Surse judiciare au declarat neoficial pentru „Adevarul“ ca denunțatorul ar fi un șef de instituție publica din subordinea Primariei Pitești, prieten…

- Ion Georgescu, primarul din Mioveni, a fost reținut pentru 24 de ore de DNA Pitești in dimineața zilei de joi, 5 octombrie 2023, pentru trafic de influența. Surse judiciare au declarat neoficial pentru „Adevarul“ ca denunțatorul ar fi un șef de instituție publica, prieten vechi cu primarul.

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu (PSD), a fost reținut de DNA miercuri seara. Primarul a fost prins in flagrant in timp ce restituia banii primiți drept mita pentru a aranja un concurs la spital.Citește și: Breaking | Primarul orașului Mioveni, reținut de DNA (surse) Intrebat de reporterul…

- Potrivit Agrepres, procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al Directiei Nationale Anticoruptie DNA efectueaza, miercuri seara, o perchezitie la locuinta primarului orasului Mioveni, social democratul Ion Georgescu, intr un dosar de trafic de influentaPotrivit Agrepres, procurorii Serviciului Teritorial…