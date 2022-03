BREAKING - Explozii puternice la Kiev: sunt cele mai puternice de la începutul războiului/ Video Explozii puternice au fost semnalate la Kiev, marti dimineata, la ora 05.45. Din primele informații, exploziile ar fi avut loc in centrul orașului și ar fi fost lovite mai multe blocuri dintr-un ansamblu rezidențial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- China denunta luni o dezinformare a Statelor Unite, dupa ce presa americana a dezvaluit ca Moscova a cerut Beijngului un ajutor militar si economic in urma sanctiunilor pe care i le-a impus Occidentul din cauza Razboiului din Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- In ciuda razboiului, livrarile de gaz rusesc prin Ucraina continua la un nivel ridicat, conform companiei energetice Gazprom din Rusia, relateaza DPA, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Fortele ruse continua sa bombardeze Mariupol si imprejurimile sale. Ministerul rus al Apararii anunța ca „din cauza lipsei de voința a parții ucrainene de a influența naționaliștii sau de a prelungi incetarea focului, operațiunile ofensive in zona Mariupol au fost reluate de la ora 18:00”. Fii…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit și vazut, vineri seara, in Kiev. Imaginile au fost surprinse in capitala Ucrainei in urma cu puțin timp. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Al doilea producator de petrol al Rusiei, grupul Lukoil, a solicitat joi sa se puna capat conflictului din Ucraina cat se poate de repede, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In timp ce armata rusa a inconjurat si bombardeaza mai multe orase din Ucraina, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a apreciat joi ca "se poate ca partea cea mai rea abia sa urmeze", transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Apararii din Ucraina, Alexey Reznikov, a anunțat joi ca incepe distribuirea de arme catre toți veteranii și voluntarii care doresc sa se alaturi eforturilor armatei de respingere a atacurilor Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bubuituri și zgomote mai puțin obișnuite s-au facut auzite in unele regiuni ale Republicii Molova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…