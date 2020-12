Breaking! Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP din cauza faptului ca partidul nu a intrat in Parlament. El a anunțat ca Marius Pașcan va fi președinte interimar și in perioada urmatoare PMP va organiza un nou congres. „Mulțumesc tuturor celor care au dat votul pentru PMP. Va suntem profund recunoascatori. In democrație este absolut esențial sa privești cu realism și responsabilitate spre rezultate. Am avut organizații cu scoruri extraordinar de bune, dar și județe in care nu am putut convinge cetațenii. In mod clar, am obținut un rezultat bun in condițiile date. Ne-am fi dorit sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, asta dupa ce PMP nu a reușit sa atinga pragul electoral și nu va intra în Parlament. „Vreau sa le mulțumesc tuturor cetațenilor români…

- Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP din cauza faptului ca partidul nu a intrat in Parlament. Știre in curs de actualizare The post Breaking! Eugem Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP appeared first on Puterea.ro .

- Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, asta dupa ce PMP nu a reușit sa atinga pragul electoral și nu va intra in Parlament. ”Vreau sa le mulțumesc tuturor cetațenilor romani care in condiții de criza de sanatate s-au prezentat la vot. Vreau sa le mulțumesc…

- Eugen Tomac a anunțat, miercuri, ca și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP, dupa ce partidul nu a trecut pragul electoral. Principalele declarații ale lui Eugen Tomac: Mulțumesc tuturor celor care au dat votul pentru PMP. Va suntem profund recunoascatori. Loading...…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, asta dupa ce PMP nu a reușit sa atinga pragul electoral și nu va intra in Parlament. Citește și: SURSE - Nicolae Ciuca are opoziție consistenta in PNL ”Vreau sa le mulțumesc tuturor cetațenilor…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Dupa ce și-a exercitat dreptul la vot, Maia Sandu a fost așteptata afara cu aplauze de colegii sai de partid. Maia Sandu a facut declarații in doua limbi și a indemnat cetațenii sa mearga la vot, menționand ca atunci cand oamenii se unesc, lucrurile se pot schimba. …

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminica dimineata, un nou apel catre alegatori sa participe la scrutinul in urma caruia va fi desemnat…

- La scurt timp dupa ce Klaus Iohannis obținea un nou mandat de președinte al Romaniei, surprinzator, purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale, Madalina Dobrovolschi, demisiona din aceasta funcție pe care o ocupa din 2016. „Este adevarat. Am demisionat. Se incheie o etapa frumoasa din viața…