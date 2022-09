Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani, din județul Maramureș, a murit in aceasta dupa-amiaza in Cluj-Napoca, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența unei…

- Pe pamant strain, doua romance au reusit sa dea lovitura cu o afacere de succes! Loredana și Beatrice, nora și soacra stabilite in Italia, se trezesc in fiecare dimineața la 4 pentru a pregati bunatatile. Chiar cele doua dezvaluie care este secretul reusitei. ”Aici, covrigii se mananca la fel de des…

- Scandal pe aeroportul din Cluj! Zeci de oameni au așteptat ore in șir in aeroportul din Cluj-Napoca pentru a pleca spre Bari, Italia, dar cursa lor a fost anulata. Satui sa aștepte, oamenii s-au enervat și a fost nevoie sa intervina poliția acolo ca sa calmeze spiritele.Oamenii au fost urcați in avion…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la mai multe situații de urgența pe parcursul zilei de ieri, 16 august. Astfel: ● in jurul orei 07.15, un echipaj de descarcerare, unul de stingere și unul de prim ajutor EPA-SMURD, de la Detașamentul de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare, au intervenit la…

- Soferul roman de TIR, pe numele sau Florian Stanciut, a murit, luni seara, pe soseaua de centura a orasului Torino, dupa ce camionul sau s-a izbit de parapetul de beton dintre sensurile de mers, fiind cuprins brusc de flacari, relateaza ANSA.

- A fost alerta cu bomba la bordul unei aeronave Wizz Air, sambata seara, 9 iulie, pe zborul W63676, care sosea in tara de la Roma. In aeronava se aflau 176 de pasageri plus membrii echipajului.

- SCANDAL in Alba Iulia: Un barbat de 27 de ani, REȚINUT pentru lipsire de libertate. Și-a sechestrat, amenințat și agresat fosta concubina SCANDAL in Alba Iulia: Un barbat de 27 de ani, REȚINUT pentru lipsire de libertate. Și-a sechestrat, amenințat și agresat fosta concubina La data de 4 iulie 2022,…

- Florin Prunea, fost portar și conducator in Liga 1, nu crede ca mijlocașul Octavian Popescu (19 ani) ar putea face fața in Serie A. Presa din Italia scrie ca Torino, care a terminat sezonul pe locul 10, ar negocia cu FCSB pentru transferul internaționalului roman, dar fostul membru al „Generației de…