Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni au deschis o ancheta pentru braconaj, dupa ce imagini in care mai mulți cetațeni vietnamezi aflați la munca la Timișoara par ca vaneaza popandai. Popandaul, insa, este o specie protejata prin lege, in Romania. Conform adevarul.ro, mai mulți cetațeni vietnamezi, care locuiesc in caminul…

- Polițiștii belgieni care joi au verificat un vehicul suspect au avut o surpriza de proporții atunci cand au deschis portierele. Controlul a avut loc pe o șosea de la periferia capitalei Bruxelles, in orașelul Dilbeek, scrie cotidianul Nieuws Blad . Autoturismul inmatriculat in Romania a atras atenția…

- Un moldovean este cercetat de Politistii de frontiera din cadrul Punctului Trecerii Frontierei Galați Rutier, dupa ce a incercat sa foloseasca la trecerea frontierei o carte de identitate romaneasca aparținand fratelui sau.

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals in cazul unui cetațean roman intrucat a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In data de 15 martie a.c., in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un sofer care se afla sub influenta bauturilor alcoolice si care avea permisul de conducere suspendat a fost prins, duminica dimineata, de politistii din Buzau dupa o urmarire, relateaza Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, patrula de ordine publica din cadrul…

- Ghinion pentru doi tineri care au fost opriți de polițiștii de frontiera pe o strada din municipiul Sighetu Marmației. Polițiștii de frontiera au oprit, in trafic, pentru control, pe raza municipiului de pe Tisa un autoturism marca BMW, inmatriculat in Romania, la volanul mașinii fiind un maramureșean…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Timiș, au prins un barbat in timp ce ajuta șapte cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera de vest. Migranții intrasera ilegal in Romania, traversand…

- Un cetatean palestinian a fost prins de politistii de frontiera din Iasi dupa ce a traversat raul Prut cu ajutorul unei saltele pneumatice, cu intentia de a intra ilegal in Romania ca apoi sa ajunga intr-o tara din vestul Europei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul…