Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul de cocos este din ce in ce mai popular in ultimii ani, fiind utilizat peste tot (in samponuri, in masti, la gatit retete diverse, in smoothie-uri) si fiind laudat pentru abilitatile lui de hidratare si de a te ajuta sa slabesti. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem…

- Parizienii care n-au ajuns inca la mare se pot consola cu Sena. Autoritațile au inaugurat plaja de pe malul apei, unde orașenii se pot bronza la cațiva metri de aglomerația metropolei. Oaza de relaxare iși face loc in capitala Franței in fiecare sezon estival de mai bine, de doua decenii. Cu nisip,…

- O fresca cu ceea ce pare a fi un stramos al pizzei italiene a fost descoperita pe peretele unei case din orasul antic Pompei, a anuntat marti Ministerul italian al Culturii, potrivit Reuters. Arheologii presupun ca painea plata descrisa in pictura, alaturi de o cupa de vin, ar fi putut fi mancata cu…

- Un refugiat de razboi ucrainean a castigat 500.000 de euro (540.000 de dolari americani) cu un loz razuibil, a anuntat luni loteria nationala belgiana, transmite Reuters. Barbatul a achizitionat lozul razuibil, luna trecuta, dintr-o benzinarie, platind in schimbul acestuia suma de 5 euro. Castigatorul…

- O premiera extraordinara a avut loc la o gradina zoologica din Costa Rica. Un pui de crocodil a venit pe lume, fara contribuția unui tata. Practic, femela a depus un ou care nu era fecundat de un mascul, și din care a ieșit un pui perfect sanatos. Micuța reptila este 99,9% identica din punct de...…

- Youtuberi, consultanți in tehnologie, angajați ai companiilor de IT și oameni pur și simplu pasionați de universul inteligenței artificiale au testat aplicația care ii face concurența lui ChatGPT. Unii dintre ei prefera softul Claude, alții raman la ChatGPT. Mulți susțin insa ca ambele aplicații pun…

- Compania de turism spatial Virgin Galactic Holdings a declarat luni ca un zbor de testare cu un echipaj format din patru membri va avea loc in mai si ca isi propune sa lanseze primul sau zbor comercial la sfarsitul lunii iunie, transmite Reuters. Actiunile Virgin Galactic au crescut cu 4% dupa ce compania…

- Tema varstei președintelui american Joe Biden care și-a anunțat recent candidatura pentru un al doilea mandat este intens dezbatura de americani. O jurnalista l-a intrebat miercuri pe Biden ce le raspunde americanilor care spun ca e prea batran. „Ați spus ca intrebarile despre varsta dumneavostra sunt…