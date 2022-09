Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Londra e printre cele mai scumpe din Europa, insa daca ești dispus la compromisuri, poți gasi variante sa locuiești in chirie, chiar in centrul capitalei britanice, pentru un preț accesibil. Sunt insa și compromisuri – un studio aflat la partenerul unei cladiri din centrul orașului…

- Radu Ispas a terminat Sociologia, dar lucreaza ca șofer pe un camion. Un alt coleg din firma, George, a facut Agronomia. Dar nu sunt singurii care lucreaza in cu totul alte domenii decat s-au pregatit. Ce nu știu cei doi e ca Romania este țara cu cea mai ridicata rata a nepotrivirii jobului cu domeniul…

- Serviciile telecom vor fi grav afectate de noile prevederi din domeniul Energiei, susține Asociația Operatorilor Mobili din Romania: „creeaza riscul unei perturbari majore, cu efect negativ asupra intregii economii și asupra societații”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Program pentru stimularea infiintarii de IMM-uri de catre femei Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Un program guvernamental prin care se doreste încurajarea si stimularea înfiintarii de întreprinderi…

- Thriller-ul „Am trecut pe acolo” / „I Came By”, cu Hugh Bonneville din Downton Abbey, va fi disponibil pe Netflix in curand. Hugh Bonneville are un rol incredibil in viitorul neo-thriller de la Netflix, „Am trecut pe acolo” / „I Came By”. Filmul va avea premiera internaționala pe Netflix la sfarșitul…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania,

- Industria de construcții face parte dintr-un sector economic prioritar, de importanța naționala pentru economia romaneasca in urmatorii 10 ani. In contextul crizei de personal calificat in domeniul construcțiilor, pe 5 iulie 2022, reprezentanții autoritaților publice centrale impreuna cu companii relevante…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) transmite public, printr-un comunicat, ca a constatat noi probleme pe piața polițelor RCA. Finalul anului 2022 poate aduce o noua criza financiara in domeniul asigurarilor, cu efecte de risc sistemic, dupa falimentul…