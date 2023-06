Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce inteligența artificiala starnește tot mai multe temeri in lumea intreaga, tehnologia i-a oferit unei femei din America dragostea vieții ei. Rosanna Ramos, o femeie de 36 de ani din New York, s-a „casatorit” cu Eren Kartal in acest an. Singura problema este ca femeia l-a creat pe Eren online,…

- Un barbat din New York a creat o clona a iubitei sale, care se bazeaza pe inteligența artificiala, folosind ChatGPT, transmite Business Insider. Enias Cailliau este creatorul „GirlfriendGPT”. Prin combinarea inteligenței artificiale cu alte programe, inclusiv generatoare de imagini, Enias susține ca…

- Inteligența artificiala iți ofera o noua perspectiva. Sistemul a generat fotografii care arata ,,idealul” in frumusețe, atat in cazul barbatului, cat și in cel al femeii. Imaginile au rezultat in urma analizarii bazelor de date din social media, dar și a cautarilor de pe World Wide Web. Imaginile A.I…

- Vestea buna despre clonele create cu ajutorul inteligenței artificiale este ca ele nu iși pierd niciodata vocea, au intotdeauna o postura perfecta și nici macar o tornada nu ar putea sa le strice coafura. Vestea proasta este ca acestea au ajuns sa semene atat de mult cu persoanele reale incat, in unele…

- Elon Musk declara razboi companiei Microsoft. Conmapnia de software Microsoft a fost amenințata cu un proces din partea Tesla și CEO-ul Twitter, Elon Musk, care a susținut ca firma Big Tech și-a antrenat „ilegal” inteligența artificiala pe datele Twitter, conform cointelegraph.com!.Pe 19 aprilie,…

