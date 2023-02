Stiri pe aceeasi tema

- Olive Westerman a calatorit prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic, și a locuit in Singapore timp de trei ani. Ea a lucrat ca asistenta medicala și a spus ca lucrul cu copiii i-a permis sa aiba mereu un suflet tinar, scrie LAD Bible. {{562954}}Acum, inca are același spirit. Olive…

- O femeie care a implinit 100 de ani a dezvaluit ca secretul longevitații și al fericirii este sa eviți sa vorbești cu ”barbați straini”.Olive Westerman este din Marea Britanie, dar a calatorit mult prin lume impreuna cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic. Ei au locuit in Singapore timp de trei…

- O femeie din Bangladesh in varsta de 22 de ani a trecut granița inot pentru a se casatori cu iubitul ei din India. Krishna Mandal l-a cunoscut pe Abhik Mandal pe Facebook și s-a indragostit. Deoarece Krishna nu avea pașaport, ea a ales sa treaca ilegal granița. sursa foto: Twitter Potrivit surselor…

- Cea mai varstnica persoana din lume ne spune care este secretul longevitații. Maria Branyas Morera s-a nascut la 4 martie 1907 in San Francisco, California, și a intrat in Cartea Recordurilor, dupa moartea franțuzoaicei Lucille Randon, la 118 ani, in azil

- O fata din India, care urma sa moșteneasca o avere de zeci de milioane de dolari provenita din afacerea cu diamante a familiei sale, a fost bucuroasa sa renunțe la tot dupa ce a fost admisa intr-un ordin religios foarte strict ca sa devina calugarița. Devanshi Sanghvi, care are doar 8 ani, a fost, pana...…

- Prezentatoarea de televiziune galeza Carol Vorderman (62 de ani) are o viața personala extrem de interesanta, ea susținand ca a renunțat de mult timp sa mai fie implicata intr-o singura relație. Aparand in podcastul Rule Breakers al lui Michelle Visage, Carol a dezvaluit recent ca are cinci „prieteni…

- Cinci barbați din Dej, județul Cluj, au fost arestați dupa ce au spart in mod repetat un depozit de unde au furat hartie igienica in valoare de 220.000 de lei. Ei sunt banuiți ca, in perioada 12 iunie – 8 august, ar fi sustras din depozitul unei societații comerciale din municipiul Dej mai mulți paleți...…