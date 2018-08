Brazilia trimite trupe armate după o serie de incidente la graniţa cu Venezuela Guvernul brazilian a dispus duminica trimiterea de trupe la granita cu Venezuela dupa ciocniri intre populatia locala si migranti, episoade care se inmultesc in regiune odata cu exodul venezuelenilor si nicaraguanilor care isi parasesc tara in criza, relateaza AFP.



Dupa o reuniune ministeriala de urgenta condusa de presedintele Michel Temer, duminica, la Brasilia, guvernul a hotarat sa trimita in regiune 120 de membri ai Fortei nationale.



Decizia a fost luata in urma violentelor care au avut loc in localitatea de frontiera Pacaraima (nord), unde jefuirea si uciderea unui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

