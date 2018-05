Presedintele brazilian Michel Temer a lansat marti candidatura fostului sau ministru de finante Henrique Meirelles pentru alegerile prezidentiale din octombrie, renuntand astfel la ideea de a obtine un nou mandat, relateaza AFP. "Iti cerem sa fii presedintele Braziliei", a declarat Temer in cadrul unui eveniment al partidului sau MDB (centru dreapta), al carui candidat va fi Henrique Meirelles, in varsta de 72 de ani. Apreciat de mediul de afaceri, Henrique Meirelles, care a activat cea mai mare parte a carierei in sectorul bancar, nu este creditat totusi decat cu 1% din intentiile de vot in ultimele…