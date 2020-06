Criticat pentru lipsa de diversitate in guvernul sau, presedintele brazilian Jair Bolsonaro a numit miercuri o prima persoana de culoare in echipa sa de ministri, incredintand portofoliul Educatiei lui Carlos Alberto Decotelli, informeaza vineri AFP.



Economist si profesor universitar, noul ministru, in varsta de 70 de ani, apare surazand alaturi de seful statului pe o fotografie publicata de acesta din urma pe Twitter, pentru a anunta numirea lui.



Decotelli este al treilea ministru al educatiei din guvernul Bolsonaro. El l-a inlocuit pe Abraham Weintraub, care a demisionat…