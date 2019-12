Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost externat marti din spitalul militar unde fusese internat luni seara in urma unei cazaturi suferite la resedinta sa oficiala de la Brasilia, transmit AFP si Reuters, citand un anunt al biroului de presa al presedintiei.



'Presedintele Jair Bolsonaro a petrecut noaptea la spitalul fortelor armate (...) A fost reexaminat de echipa medicala si i s-a permis externarea, cu recomandarea de a se odihni la Palatul Alvorada', resedinta oficiala, afirma comunicatul.



Bolsonaro, in varsta de 64 de ani, a alunecat in baie si s-a lovit…