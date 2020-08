Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, abia vindecat de COVID-19, parca a uitat total de pandemia care afecteaza intreaga lume. A facut o baie de mulțime fara sa poarte masca de protecție, deși statul pe care il conduce este al doilea cel mai „lovit” de SARS-CoV-2, cu peste 3 milioane de cazuri confirmate.…

- Guvernul american si-a intensificat eforturile de a limita rolul Huawei in instalarea retelelor 5G in Brazilia, cea mai mare economie din America Latina. Washingtonul considera ca Huawei ar preda datele la care ar avea acces guvernului chinez, in vederea spionajului. Huawei neaga ca ar spiona pentru…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost confirmat din nou pozitiv la testul pentru coronavirus, informeaza miercuri CNN Brasil, ceea ce sugereaza ca liderul populist de dreapta nu s-a recuperat inca dupa diagnosticul inițial de infecție cu virusul SARS-CoV-2 anunțat in urma cu o saptamana, scrie…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat, luni, ca prezinta unele simptome de infecție cu noul coronavirus, fiind supus unui test ale carui rezultate vor fi cunoscute marti, relateaza France Presse. Jair Bolsonaro, care este foarte sceptic in ce priveste pandemia de COVID-19, i-a declarat unui…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, l-a numit vineri seara pe actorul de telenovele Mario Frias in functia de secretar pentru Cultura, la o luna dupa demisia unei alte vedete din telenovele, Regina Duarte, pe fondul tensiunilor cu seful statului, informeaza AFP. Mario Fras (48 de ani), cunoscut…

- Jair Bolsonaro a salutat zecile de persoane adunate in fata palatului prezidential din Brasilia, in timp ce oamenii ii scandau numele dat de ei, "Mito, Mito, Mito" (Mitul). Ferindu-se de aceasta data sa atinga mainile partizanilor sai, Jair Bolsonaro, inconjurat de garda de corp, a ridicat…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a participat duminica la un miting cu simpatizantii sai, sfidand inca o data normele sanitare si regulile de distantare sociala intr-un moment in care tara inregistreaza circa o jumatate de milion de cazuri de COVID-19, noteaza AFP.

