Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite sambata seara intr-un atac cu arma alba impotriva resedintei unui rabin in apropiere de New York, a anuntat o asociatie evreiasca din Statele Unite, citata duminica de France Presse."Am primit un apel anuntand un atac in masa cu arma alba" impotriva "resedintei…

- Premierul Ludovic Orban s-a aratat complet nemulțumit de faptul ca s-a trezit in ședința de Guvern de vineri dimineața cu doua ordonanțe de urgența pe ordinea de zi despre care nu știa nimic, scrie...

- Un cimitir de lânga Strasbourg a fost vandalizat, 107 morminte ale evreilor fiind vopsite cu svastici. Poliția a lansat o ancheta în acest sens, scrie CNN. Ministrul de Interne francez Christophe Castaner, a vizita cimitirul localizat în Westhoffen a declarat cu referire la…

- Ministerul Sanatații din Romania a cerut direcțiilor de sanatate publica din nord-estul țarii sa ia masuri severe impotriva difteriei din cauza epidemiei din Ucraina. Țara vecina este in stare de alerta iar stocul de vaccinuri a fost actualizat. Ministrul interimar al Sanatații, Ulana Suprun, și ministrul…

- "In urma atacului asupra pozitiei FAMA (Fortele armate din Mali) de la Indelimane, intaririle trimise la fata locului au gasit 54 de cadavre, printre care un civil", a anuntat ministrul comunicarii, Yaya Sangare, vineri seara pe Twitter.Ministrul a mai vorbit si despre "zece supravietuitori"…

- "Cehii au suferit atat de mult sub nazisti. De ce se vinde un asemenea gunoi in mijlocul Pragai?", a scris el vineri pe Twitter. Ministrul ceh de interne, Jan Hamacek, a raspuns prompt, postand pe Twitter ca politia deja se ocupa de problema. Promovarea ideologiilor vizand reprimarea drepturilor…

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza DPA. "Am declasificat fotografia cainelui minunat (al carui nume…

- Totul reprezinta o lovitura majora asupra planurilor rețelei sociale de a lansa ceea ce se dorește a fi o moneda globala. Proiectul a atras multe critici din partea autoritaților de reglementare și a politicienilor, in special in SUA. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, se va prezenta…