- Primarul orasului Rio de Janeiro a anuntat, sambata, ca a decis anularea petrecerii traditionale care are loc la fiecare sfarsit de an pe plaja Copacabana, deoarece prevede ca pana atunci nu va exista un vaccin pentru coronavirus, informeaza EFE. Traditionala sarbatoare de pe plaja Copacabana reuneste…

- Brazilia a atins miercuri pragul de 60.000 de decese asociate noului coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.038 de decese suplimentare in ultimele 24 de ore, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP. Brazilia, tara cu cele mai multe victime zilnice din lume cauzate de COVID-19 in…

- Celebra plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, a fost scena unui protest neobisnuit. Activiștii civici au sapat 100 de morminte si au montat cruci negre pentru a-i comemora pe cei 41 de mii de brazilieni rapuși de coronavirus.

- Autoritațile braziliene au șters informațiile din ultimele luni cu privire la evoluția epidemiei de coronavirus din țara, dupa criticile președintelui Jair Bolsonaro, transmite BBC. Informațiile de pe site-ul guvernamental au fost șterse, iar ministrul interimar al sanatații, un general de armata, a…

- Noul coronavirus se raspandeste rapid in randul populatiilor indigene din Brazilia, numarul deceselor cauzate de boala provocata de acesta crescand de peste cinci ori in ultima luna, potrivit datelor colectate de o asociatie nationala, relateaza joi Reuters potrivit Agerpres. Multi epidemiologi au…

- Echipa de fotbal Vasco da Gama, una dintre cele mai importante din Brazilia, a anuntat ca saisprezece dintre jucatorii sai au fost testati pozitiv la coronavirus si au fost exclusi din grupul care urma sa reia antrenamentele luni, informeaza AFP. Clubul din Rio de Janeiro a explicat, pe canalul sau…

- COVID-19. 16 jucatori pozitivi sunt in acest moment la Vasco da Gama. Medicul echipei din Rio de Janeiro anunța ca 95% din cei infectați cu coronavirus nu au insa simptome. Brazilia a depașit ieri pragul de 500.000 de cazuri de coronavirus, fiind al doilea hotspot din lume dupa SUA, iar fotbalul sufera…

- Mai mult de 15.800 de cazuri de Covid-19 au fost depistate in ultimele 24 de ore in Brazilia, iar Casa Alba a anuntat ca interzice intrarea pe teritoriul sau a strainilor care au calatorit in tara sud-americana in ultimele doua saptamani, potrivit The Guardian, conform news.ro.Autoritatile…