Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Jair Bolsonaro a pus la indoiala alegerile din Brazilia, declarand in fata catorva sute de mii de partizani reuniti pentru o zi mare de mobilizare la Sao Paulo ca nu poate "participa la o farsa", noteaza AFP. Presedintele de extrema dreapta, caruia toate sondajele ii prezic o…

- Un judecator al Curtii Supreme din Brazilia a ordonat miercuri deschiderea unei anchete impotriva presedintelui Jair Bolsonaro pentru difuzarea de informatii false, dupa atacurile sale constante si fara dovezi impotriva sistemului electoral al tarii, relateaza AFP. Judecatorul Alexandre de Moraes a…

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei de Covid care…

- Coronavirusul SARS-CoV-2 este capabil sa se inmulțeasca in glandele salivare, a declarat un grup de patologi, stomatologi și otorinolaringologi de la școala Medicala a Universitații din Sao Paulo, Brazilia. Studiul lor a fost publicat in The Journal of Pathology, transmite ria.ru Oamenii de știința…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. Ludovic Orban a ajuns in sala unde se desfașoara alegerile din filiala PNL Iași in timpul discursului premierul Florin Cițu,…

- Fostul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ar caștiga alegerile prezidențiale din Brazilia din primul tur de scrutin, daca ele ar avea loc acum, conform unui nou sondaj, relateaza Reuters. Astfel, actualul președinte de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, ar fi infrant cu ușurința și la o…

- CS Minaur Baia Mare va avea un nou jucator de valoare incepand din aceasta vara. Este vorba de internaționalul muntenegrean Stevan Vujovic, care evolueaza pe postul de inter stanga. Au venit in aceasta vara: Anton Terekhov (Ucraina, portar, ultima oara la Sandra SPA Pogon Szczecin – Polonia), Anderson…