Brazilia: Ajutorul social pentru COVID-19 a redus sărăcia extremă la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani Rata saraciei extreme din Brazilia a scazut la cel mai redus nivel din ultimele decenii de ani datorita unui ajutor social acordat de guvernul federal pentru a combate efectele cauzate de pandemie în rândul populației vulnerabile, relateaza ABC News.



Studiul realizat de Fundația Getulio Vargas, un think-thank universitar, afirma ca numarul de brazilieni care traiesc în saracie extrema a scazut cu 6,9 milioane în luna iulie, numarul reprezentând 3,3% din populația țarii și cel mai scazut nivel de la sfârșitul anilor 1970.



La începutul anului…

Sursa articol: hotnews.ro

