Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a inregistrat cel mai mare numar zilnic de decese asociate COVID-19 de la inceputul pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Autoritațile braziliene au raportat, marți, 1.641 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore. Precedentul record zilnic de decese provocate…

- Brazilia a inregistrat cel mai mare numar zilnic de decese asociate COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza dpa. Datele de marti au indicat 1.641 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore. Anterior, recordul zilnic de decese provocate de noul coronavirus fusese de 1.595 pe 29 iulie, potrivit…

- 730.056 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 1.300 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 67 de noi decese și 971 de pacienți la Terapie Intensiva. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- 706.475 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 2.700 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 74 de noi decese și 997 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- 663.799 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu 4.841 adaugate la ultimul bilanț. Cea mai recenta informare a adus și 96 de noi decese.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese…

- Germania, unde miercuri au intrat in vigoare noile restrictii impuse in contextul sanitar, a inregistrat pentru ultimele 24 de ore cel mai mare numar de decese asociate Covid-19 de la inceputul epidemiei aici, potrivit news.ro. Potrivit datelor Institutului Robert Koch, in ultimele 24 de ore…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest record negativ dramatic, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Sambata, Ministerul italian al Sanatatii a…

- 517.236 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 127 de noi decese și 1.280 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța…