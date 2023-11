Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Rio de Janeiro au lansat o ancheta in care este vizata Time4Fun, compania aflata in spatele promovarii concertelor cantaretei americane Taylor Swift desfasurate pe timp de canicula in Brazilia, inclusiv cel in timpul careia o fana si-a pierdut viata din cauza caldurii intense.

- Brazilia este lovita de un și a inregistrat cea mai ridicata temperatura din istorie. Recordul a fost atins duminica in orașul Aracuai, in statul Minas Gerais, din sud-estul Braziliei, au declarat oficialii brazilieni, potrivit BBC.Oficialii Institutului Național de Meteorologie (Inmet) au anunțat…

- Autoritațile federale americane au pus sub acuzare un numar de 14 romani banuiți de implicare in activitatea unui grup infracțional, cunoscut sub denumirea de „SANDU SYNDICATE”, al carui lider a fost arestat in cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA. Procurorii DIICOT și polițiștii romani au efectuat,…

- Au fost temperaturi record la Rio de Janeiro, in plin sezon de primavara, transmite luni CNN . Brazilia s-a confruntat in acest weekend cu un val de caldura. Cele mai ridicate temperaturi din acest an fiind inregistrate la Rio de Janeiro si Sao Paulo. Potrivit sistemului Alerta Rio, valoarea maxima…

- Politistii din Dambovita au deschis o ancheta dupa ce o fata de 13 ani din Selaru a fost gasita inconstienta in baie, ulterior fiind declarat decesul, scrie News.ro.”La data de 5 octombrie a.c., in jurul orei 22:46, politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Petresti au fost sesizati de…

- La doar doua zile dupa meciul de pe Arena Naționala, in care echipa naționala de fotbal a Romaniei a caștigat cu scorul de 2-0, Comisia de Disciplina a UEFA a deschis joi, o investigație cu privire la bannerul și scandarile care au avut mesajul „Kosovo e Serbia" (și „Basarabia e Romania"), care au determinat…

- Doi tineri de 18 și 20 de ani au murit in urma unui tragic accident petrecut pe Bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare, dupa ce au intrat in cu motocicleta intr-un autovehicul. Sambata, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost notificați cu privire la un…

- Intr-o zona viticola idilica din Italia, Franciacorta, din regiunea Lombardia, un muncitor roman in varsta de 37 de ani, s-a prabușit și a murit sub soarele arzator in timp ce era la cules de struguri.