- Simona Halep, locul I WTA, va juca a treia finala la Cincinnati, a doua consecutiva, atat la aceasta competitie, cat si in sezon, dupa ce a invins-o, duminica (sambata, in orasul american), cu scorul de 6-3, 6-4, pe Arina Sbalenka din Belarus, locul 34 WTA.

- "A fost dificil pentru ca este o adversara dificila, care alterneaza ritmul. Cred ca amandoua am avut probleme, mingile au fost grele, conditiile nu sunt usoare. Ma bucur ca m-am calificat si in aceasta seara o sa mai am un meci, sunt obisnuita cu asta", a spus Simona Halep in interviul de pe teren.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Rafael Nadal, locul 1 ATP, au caștigat duminica finalele turneului Rogers Cup la feminin, respectiv masculin. Simona Halep (26 ani) a caștigat turneul feminin, jucat la Montreal, dupa ce a trecut de Sloane Stephens (25 ani, 3 WTA), dupa 7-6(6), 3-6, 6-4. ...

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a caștigat finala turneului de la Montreal, dupa ce a invins-o dramatic pe Sloane Stephens, locul 3 WTA, scor 7-6, 3-6, 6-4. (Detalii aici). La cateva ore dupa superba finala de la Montreal, Simona Halep și echipa sa au zburat catre Cincinnati, locul de desfașurare…

- Finala de la Montreal a adus fata in fata cele mai bune jucatoare pe suprafata rapida, sportive ce si-au onorat cu varf si indesat acest statut printr-o evolutie de clasa, spectaculoasa, cu o mare risipa de energie. Balanta s-a inclinat cand intr-o parte, cand in cealalta, nervii au fost intinsi la…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale Rogers Cup, dupa ce a invins-o, vineri (joi, la Montreal), cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Venus Williams, locul 14 WTA si cap de serie numarul 13, relateaza News.ro.

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in a treia finala a sezonului si primeste felicitari din partea specialistilor. Cristian Tudor Popescu lauda si el momentele de gratie prin care trece Mihaela, o compara cu marele Nadal si ii da un sfat pentru finala de la San Jose.Mihaela Buzarnescu a facut…