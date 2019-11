Bratul unei macarale s-a prabusit peste un autoturism din Bucuresti, in care se aflau 4 persoane

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, pe strada Matei Millo, bratul unei macarale s a prabusit peste un autoturism in care se aflau trei persoane, informeaza ISU Bucresti Ilfov. Doua dintre acestea au iesit din masina dupa impact, a treia este incarcerata barbat .La fata locului actioneaza echipe de pompieri si s…

- Bratul unei macarale s-a prabusit, sambata dimineata, peste un autoturism in care se aflau 4 persoane, in strada Matei Millo, in zona Universitate, la fata locului fiind trimise echipaje de politie si...

- Brațul unei macarale s-a prabușit sambata dimineața peste o mașina, in centrul Capitalei. In autoturism se aflau patru persoane, trei dintre ele fiind scoase de trecatori inainte de sosirea pompierilor. Șoferul mașinii este inca incarcerat, semiconștient. Potrivit ISU București-Ilfov, incidentul s-a…

- Patru barbați au fost raniți dupa ce o macara a cazut peste o mașina în Centrul Capitalei. Șoferul mașinii a ramas încarcerat dupa ce mastodontul de câteva tone a cazut peste vehicul.

- Bratul unei macarale s-a prabusit, sambata, peste o masina in care se aflau trei persoane, pe strada Matei Millo din Bucuresti. Doua dintre persoane au reusit sa iasa din autoturism, un barbat fiind insa incarcerat.

- UPDATESalvatorii spun ca mașina peste care a cazut macaraua se afla in mers. Știrea inițiala Brațul unei macarale s-a prabușit, sambata, peste o mașina in care se aflau patru persoane, pe strada Matei Millo, din Capitala. Pompierii intervin pentru a salva un barbat care a ramas…

- UPDATE: Potrivit ISU București - Ilfov, este vorba de patru victime, din care una in continuare incarcerata. S-a intamplat pe strada Matei Millo, unde brațul unei macarale s-a prabușit peste autoturism. Trei persoane erau in mașina strivita de macara. Un barbat se afla incarcerat in mașina.…

- Ieri, 18 septembrie 2019, in jurul orei 12.40, la intersecția strazilor București cu Florilor din municipiul Alba Iulia, un barbat de 38 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea o autoutilitara, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un barbat de 48 de ani, din Alba Iulia,…