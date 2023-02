Stiri pe aceeasi tema

- Hochei Club Gheorgheni a caștigat ambele meciuri disputate pe teren propriu cu Sportul Studențesc și a urcat pe locul secund in Campionatul Național, cu 56 puncte. Harghitenii s-au impus, duminica seara, cu 11-1, dupa ce sambata au caștigat cu 16-3. In fruntea ierarhiei se menține Corona Brașov cu 58…

- Hochei Club Gheorgheni a pierdut, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, dupa loviturile de departajare, in fața lui Dunaujvaros, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața. Tot vineri, DEAC Debrecin a invins pe UTE Budapesta cu 4-1, Ferencvaros s-a impus, in deplasare, in fața lui Miskolc…

- Thailanda și Romania (foto) se afla la egalitate, scor 1-1, dupa primele meciuri de simplu ale partidei de tenis de la Nonthaburi, din primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis. In primul joc, Nicholas David Ionel a fost invins, astazi, de Yuttana Charoenphon, cu 7-5, 3-6, 6-1, iar…

- Importurile de gaze au scazut in Romania cu aproape 22% in primele 11 luni din 2022, arata datele centralizate de Institutul Național de Statistica. Si producția interna s-a redus in același interval cu doar 2 procente fața de perioada similara din 2021. Pentru intregul an 2022, Comisia Naționala de…

- Cele trei echipe din Romania, prezente in Erste Liga la hochei pe gheața, au caștigat partidele disputate, duminica seara, pe teren propriu. Hochei Club Gheorgheni a trecut de DEAC Debrecin cu scorul de 4-3, Sport Club Miercurea Ciuc s-a impus cu 7-6, dupa prelungiri, in fața lui UTE Budapesta, iar…

- Numarul autoturismelor electrice și hibrid inmatriculate in Romania anul trecut a crescut, ajungand la o cota de piața de aproape 22% din total, potrivit Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile. Primele cinci cele mai vandute autoturisme integral electrice au fost Dacia Spring, cu…

- In primele 11 luni ale anului au avut loc la nivel national aproape 4.300 de accidente rutiere, soldate cu moartea a aproximativ 1.500 de persoane si ranirea a peste 3.300. Potrivit unui bilant al politistilor rutieri, comparativ cu anul 2021, se inregistreaza o scadere de aproximativ 200 de accidente.…

- Toate cele trei formații din Romania prezente in Erste Liga la hochei pe gheața au caștigat, sambata, partidele disputate pe teren propriu in compania unor echipe din Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc, campioana en-titre, a trecut cu 3-2 de Academia Budapesta, Hochei Klub Gheorgheni a invins cu 4-3…