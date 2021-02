Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul reintra in "zona roșie" a incidenței cazurilor de COVID-19 Foto: Arhiva. Putin peste 1.300 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate luni, 8 februarie, la nivel national, rezultate însa dintr-un numar de teste destul de mic - aproximativ 6.200 Real Time PCR si 3.300 de teste…

- 1.313 cazuri noi de persoane infectate au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivel national. La Constanta au fost raportate 36 de cazuri.Pana astazi, 1 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 730.056 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .675.767…

- 2.877 de cazuri noi au fost inregistrate la nivel national. La Constanta au fost raportate 76 de imbolnaviri.Pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 715.438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .658.595 de pacienti au fost declarati vindecati.…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 2.877 de persoane, fiind efectuate doar 22.197 de teste RT-PCR si 6.885 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.002 pacienti. Pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Numarul mare de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus inregistrat joi in Suceava urca județul pe locul 7 in nedoritul top al infectarilor zilnice. Județul Suceava are 143 de cazuri noi, la fel ca Ilfov, și se plaseaza dupa București – 560 cazuri noi, Timiș – 299, Cluj – 291, ...

- Pana astazi, 17 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 577.446 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post 250 de cazuri noi de coronavirus in Timis, 5697 la nivel national, la 28.099 de teste appeared first on Renasterea banateana .

- Raportarea Grupului de Comunicare Strategica arata ca in ultimele 24 de ore numarul cazurilor noi de coronavirus a crescut brusc. Astfel in județul Suceava s-au inregistrat 126 de noi cazuri comparativ cu 60 cate erau miercuri iar la nivel național 7.661 fața de 4.916 cate au fost cu o zi in urma. Distribuția…

- La nivel național, pana astazi, 24 noiembrie, au fost confirmate 430.605 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.939.421 de teste. Dintre acestea, 30.740 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 19.069 in baza definiției…