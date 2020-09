Brașovul, locul 3 în țară la suprafața pădurilor birgin și cvasivirgine Ministrul Mediului a mentionat ca, saptamana trecuta, a fost semnat contractul pentru realizarea studiului care va sta la baza includerii in catalogul padurilor virgine si cvasivirgine a altor peste 4.000 de hectare de astfel de paduri. „Saptamana trecuta, am semnat contractul cu cele patru entitati care au castigat licitatiile – un institut, o universitate si doua firme privind studiile despre padurile virgine si cvasivirgine care vor fi introduse in catalog. (…) La preluarea mandatului meu, au fost inscrise 29.000 de hectare, iar pana azi, au mai fost inscrise 4000 si avem acest studiu cu 39.865… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

