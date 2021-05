Stiri pe aceeasi tema

- MIERCURI| Campanie de vaccinare la Teiuș: Cetațenii care doresc sa se imunizeze cu doza Pfizer, o pot face fara programare, doar cu buletinul Miercuri, 26 mai, o noua campanie de vaccinare va avea loc in orașul Teiuș, in incinta pieței Agroalimentare, la sediul Poliției locale, incepand cu ora 08:00.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.963 de vaccinuri: 69 Moderna, 569 AstraZeneca, 419 Johnson&Johnson și 906 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 26 de vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 387 de vaccinuri.…

- 195.419 doze vaccin Pfizer, 21.080 doze vaccin Moderna, 38.150 doze vaccin AstraZeneca și 1.700 doze vaccin Johnson&Johnson au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ Numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 22 mai 2021 este de 244.431…

- Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 85.000 de persoane, dintre care 28.366 au primit prima doza, iar 56.609 pe cea de-a doua.62.749 de persoane au primit vaccin Pfizer, 7.079 Moderna, 7.800 AstraZeneca, iar 7.347 au primit vaccin Johnson&Johnson.De la inceputul campaniei de vaccinare…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.982 vaccinuri: 160 Moderna, 1.132 AstraZeneca, 299 Johnson&Johnson și 2.391 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 45 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- Maratonul de vaccinare fara programare continua la Brașov, in cadrul campaniei „Liber la vaccinare – liber la viața“, desfașurata de Primaria Municipiului. De Ziua Europei, pe 9 mai, municipalitatea ii invita pe brașoveni sa se vaccineze pentru a putea calatori fara restricții. Astfel, in cadrul evenimentului…

- Maratonul de vaccinare organizat de Directia de Sanatate Publica, impreuna cu Primaria Brasov a inceput cu etapa destinata iubitorilor de cultura. Sub sloganul „Liber la cultura”, campania „Liber la vaccinare, liber la viata” a pus la dispozitia brasovenilor 500 de doze de vaccin Pfizer BioNTech,…

- Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov, pana luni, au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 120.695 doze vaccin Pfizer, 14.520 doze vaccin Moderna și 26.750 doze vaccin AstraZeneca. Numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 25 aprilie, inclusiv,…