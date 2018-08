Stiri pe aceeasi tema

- Primariile pot decide, incepand de marti, sa scuteasca populatia de la plata taxei pe apa de ploaie, dupa ce in Monitorul Oficial au fost publicate modificarile la Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

- Cu 175 de voturi pentru, 33 impotriva si 15 abtineri. Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind Codul administrativ, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi pentru, 33 impotriva si 15 abtineri. Printre prevederile proiectului legislativ se numara eliminirea pragului de 20% pentru…

- Liderul deputaților UDMR, Korodi Attila a declarat, in legatura cu proiectul de Cod Administrativ adoptat luni, decizional, de Camera Deputaților, ca inițiativa conține prevederi care acorda o atenție marita aplicarii drepturilor lingvistice, de aceea aleșii Uniunii au votat „pentru”. „Actul…

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…

- Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, care asigura transpunerea prevederilor Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE (MiFID II)…

- Legea care pedepsește antisemitismul cu inchisoarea a fost adoptata, in timp record și unanimitate de Camera Deputaților. Camera Deputaților a adoptat, intr-o unitate aproape perfecta, proiectul de lege care transforma antisemitismul in infracțiune al deputatului Silviu Vexler. Proiectul a trecut in…

- Miercuri,13 iunie 2018, au fost adoptate de catre Camera Deputatilor mai multe modificari ale Legii energiei si gazelor naturale. Printre modificarile aduse legii, unitatile administrativ teritoriale isi vor putea infiinta chiar ele aceste retele, nemaiavand nevoie de avizul guvernului. Primariile vor…

- Aleșii locali vor putea avea functii si in sectorul privat. Cu o conditie, insa: activitatea desfasurata nu trebuie sa aiba legatura directa cu atributiile functiei pe care o detin. Parlamentarii PSD si ALDE spun ca regimul incompatibilitatilor este mai drastic in Romania decat in alte tari. Legea a…