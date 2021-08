Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a cazut in gol aproximativ 30 de metri pe un traseu montan de pe Piatra Craiului a fost dus la spital, marti, cu un elicopter SMURD, dupa ce a fost ajutat de salvamontistii din Zarnesti.

- Un turist aflat pe Piatra Secuiului, in Rimetea, a cazut de la o inaltime de 3 metri dupa ce s-a abatut de la traseul marcat, a informat, duminica seara, seful Serviciului din cadrul Salvamont Salvaspeo Alba, Claudiu Costea. "Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit…

- Un turist, in varsta de 65 de ani, a murit, la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce a cazut din telescaunul din Statiunea Parang. Martorii spun ca barbatul a ridicat bara de protectie cand mai avea cativa metri pana sa ajunga la rampa de debarcare. El s-a dezechilibrat si a cazut in gol mai multi metri,…

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, in Muntii Fagaras, unde doi turiști aau cazut din peretele Lespezi catre Caltun. Unul dintre ei a murit, iar celalalt a fost recuperat de catre Salvamont, dintr-o prapastie de 80 de metri.

- Un turist ceh care a fost cautat pe munte inclusiv cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviatie (IGAv), dupa ce prietenul sau i-a anuntat disparitia, a fost gasit, miercuri dupa-amiaza, in Gara Brasov. Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova,…

- Interventie a salvatorilor din cadrul ISU Brasov, in aceasta dimineata. Un pui de urs cazut intr un canal in Predeal a iesit in siguranta cu ajutorul unei scari si s a intors in padure.In aceasta dimineata s a intervenit pentru salvarea unui pui de urs cazut intr un canal in localitatea Predeal.La fata…