Pompierii militari vor relua, luni dimineata, actiunile de cautare a unei persoane disparute in cursul noptii trecute in zona barajului Vistea de Jos, dupa ce barca in care se afla s-a spart, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Potrivit sursei citate, in barca se mai afla un barbat, care a reusit sa se salveze. "In cursul noptii am intervenit in zona barajului Vistea de Jos pentru salvarea a doua persoane aflate intr-o barca, care, din informatiile primite, s-a spart. Un barbat a reusit sa se salveze, a primit ingrijiri medicale de la un echipaj SMURD. (...)…