Stiri pe aceeasi tema

- Cinci perchezitii imobiliare au loc miercuri dimineata, in Brasov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 4,3 milioane de lei. De asemenea, doua persoane urmeaza sa fie duse la audieri, relateaza News.ro.”In data de 20 noiembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice din Brasov fac perchezitii, marti, la mai multe adrese din Brasov si Prahova. Surse judiciare au precizat ca ancheta vizeaza inclusiv Garda Forestiera.

- Politistii brasoveni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii pe raza judetelor Brasov si Prahova, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in…

- Politistii brasoveni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii pe raza judetelor Brasov si Prahova, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu,…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Neamt au inaintat Parchetului de pe linga Tribunal referatul de incheiere a urmaririi penale intr-un dosar in care mai multi inculpati sint judecati pentru o evaziune fiscala de 1.000.000 lei noi. S-a intimplat recent,…

- F.T. Ofiterii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ au definitivat cercetarile intr-un dosar penal si l-au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, cu propunere de emitere a rechizitoriului si sesizare instantei de judecata. Respectivul dosar ii vizeaza…

- Politistii au efectuat 140 de perchezitii in 16 judete, printre care si Clujul, la sediile unor firme, a unei institutii publice și la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Actiune de amploare in județul Bacau. Polițiștii de investigare a criminalitatii economice au executat, la data de 21 august a.c., 4 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea de infracțiuni economice. . Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…