- Aproape 100 de clujeni au comemorat, miercuri seara, victimele de la clubul "Colectiv" din Bucuresti, eveniment de la care se implinesc patru ani. Clujenii adunati la monumentul Memorandistilor au aprins lumanari, au prezentat fotografii cu victimele incendiului si au ascultat melodii ale formatiei…

- Mitropolitul Ardealului a pomenit numele celor decedati in urma incendiului care a avut loc in urma cu patru ani la 'Colectiv'. Cei aproape 100 de sibieni prezenti la slujba s-au strans in jurul orei 19,00 in Piata Mare din centrul municipiului, unde au aprins lumanari si s-au rugat pentru victimele…

- Sute de oameni participa, miercuri seara, la un marș in memoria victimelor tragediei din Clubul Colectiv. Manifestanții au venit cu flori albe și lumanari pentru a parcurge traseul din Piața Unirii pana la Clubul Colectiv. Intre participanți sunt și tineri care au supraviețuit incendiului, anunța…

- Au trecut patru ani de la cea mai mare nenorocire care a zguduit țara noastra, dupa Revoluție. 64 de oameni morți și sute de oameni mutilați pe viața. Și tot atația ani de cand supraviețuitorii și rudele celor decedați se intreaba cine este vinovat.

- Premierul PSD Viorica Dancila afirma ca va sustine propunerea ranitilor de la incendiul din clubul Colectiv de modificare a legislatiei, astfel incat sa primeasca decontarea ingrijirilor atat timp cat este nevoie. „Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv si am cautat in ultimele zile…

