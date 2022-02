Brânzoaice de împăcăciune Habar n-am de ce – sau, poate ca am, ca vine, in curand, Lasata Secului – de cateva saptamani, fara vreun motiv aparent, le tot vorbesc celor mai speciale prietene despre branzoaicele de impacaciune, care se fac, si se tot fac acasa la noi, de cand ma stiu. Si, ce-i drept, de nitel timp ma stiu, n-am coborat chiar ieri, cel mult alaltaieri, din plop… Ba, si alor mei le-am bombardat si bubuit creierii cu branzoaicele astea. De mi-au zis, ca sa scape de mine, desi, poate, voiau altceva, sa le fac o data si sa nu le mai pomenesc, o vreme. Si, da, le-am facut. Ies, ca atunci, cand eram copil si le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu, chiar nu faceti ca mine! Sunt, din multe puncte de vedere, asa nu! Las usa de la intrare descuiata, in crucea noptii, toate luminile aprinse, desi eu plec de acasa, calculatorul pornit, cu tot, cu muzica pe care o ascult, televizorul in functiune, masina de spalat in priza, oala cu ciorba, pe foc,…

- Desi nu a functionat nicio instalatie de transport pe cablu din partea superioara, din cauza vantului, tot au fost 2 incidente.Astazi, 30.01.2022, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 2 cazuri in care persoanele s au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna.…

- Anamaria Prodan nu are de gand sa-l ierte pe Laurențiu Reghecampf. Impresara a lansat un nou atac la adresa antrenorului de la Universitatea Craiova. Vedeta susține ca avocații sai au strans toate dovezile prin care demonstreaza ca soțul ei ar fi sustras din banii familiei.A mai ramas puțin pana cand…

- Deși a venit o iarna adevarata, cu ger și zapada mare ca in povești, Moș Craciun nu i-a uitat pe copiii din comuna Garda de Sus și a ajuns la toți cu daruri. De data aceasta, moșul a pornit prin ninsoare cu primarul Marin Varciu și cu directorul Aurel Dobra pe la toate unitațile de invațamant de pe…

- Campania de Craciun a Ziarului de Iasi continua, iar datorita generozitatii de pana acum a iesenilor, avem incredere ca vom putea sa le achizitionam daruri de Sarbatori si celor 65 de elevi de gimnaziu, fratii mai mari ai celor 111 copii de gradinita si din clasele primare de la Ursoaia, Avantu si Romanesti.…

- Copiii și tinerii diagnosticați cu tulburare de spectru autist din cadrul ANCAAR (Asociația Naționala pentru Copii și Adulți cu Autism din Romania), filiala Craiova, ajutați de elevii Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica din Craiova, au lucrat la confecționarea mai multor decorațiuni specifice sarbatorilor…

- In judetul Olt au ajuns, vineri dupa-amiaza, 26 noiembrie 2021, 125.000 teste din saliva, acestea urmand sa fie distribite reprezentantilor scolilor. Fiecare scoala are „mana libera“ sa hotarasca cine face testarea, insa acesta pare sa fie aspectul care ii incurca cel mai tare pe directori.

- Situație absolut revoltatoare la Direcția pentru Protecția Copilului Giurgiu. Un angajat acuzat ca ar fi lovit cu biciul copiii de care trebuia sa aiba grija a fost recompensat de conducerea instituției cu o funcție de șef. Deși pare incredibil, directoarea care l-a promovat nu considera ca a facut…