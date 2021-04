Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din municipiul Turda, care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 7 cu viteza mai mare decat limita legala, le-a prezentat politistilor argeseni un permis britanic obtinut dupa preschimbarea unuia romanesc falsificat. Potrivit…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, s-au intalnit marți cu Recep Tayyip Erdogan, la palatul sau prezidențial din Ankara. Vizita celor doi importanți lideri europeni se inscrie in destinderea intervenita in ultimele saptamani intre…

- Incep sa apara dovezi incontestabile ale efectelor negative ale plecarii Regatului Unit din Uniunea Europeana. Potrivit Eurostat, exporturile Londrei catre vechiul continent s-au redus cu 59,5%. In general, schimburile comerciale dintre UE și Regatul Unit s-au prabușit inca din ianuarie 2021, prima…

- Vaccinul rus Sputnik V va fi produs in Italia incepand din luna iulie, a anunțat Camera de comerț italo-rusa. O premiera in UE, care inca nu a autorizat vaccinul respectiv. Firma Adienne Pharma & Biotech SA a semnat un acord pentru a produce vaccinul Sputnik V la unitatea sa de productie din regiunea…

- Primul ministru ungar Viktor Orban a publicat duminica pe pagina sa de Facebook fotografii aratandu-l cum este injectat cu vaccinul de producție chineza Sinopharm. 550.000 doze de vaccin Sinopharm au sosit marți, 16 februarie, in Ungaria, singura țara din Uniunea Europeana care l-a aprobat. Autoritațile…

- Comisia Europeana a acordat vineri o autorizație de punere pe piața a vaccinului contra Covid-19 dezvoltat de laboratorul suedo-britanic AstraZeneca /Universitatea Oxford, și pentru persoane cu varste de peste 18 ani. Deși pare puțin probabil ca Uniunea Europeana sa obțina cantitatea de doze convenita…

- Dupa cei aproape doi ani de prezența pe piața, Kaufland este primul retailer din țara care a obținut certificarea internaționala - „Angajator de TOP” (Top Employer) in Republica Moldova. Totodata, pentru al treilea an la rand, Kaufland a obținut certificarea „Angajator de Top” in Europa, dovedind astfel…

- Ideea unui pașaport vaccinal este considerata “prematura” Cei 27 șefi de stat și de guvern ai Uniunii Europene s-au reunit joi in cadrul unei videoconferințe, pentru a noua oara de la declanșarea pandemiei de coronavirus. Pe agenda s-a aflat și a fost indelung dezbatuta problema instituirii controalelor…