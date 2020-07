Brăila, puternic afectată de vijelii și grindină Vremea rea anunțata pentru luni a facut ravagii in Braila, unde furtuna a adus grindina de mari dimensiuni. Localnicii din Urleasca au surprins in imagini grindina abatuta asupra localitații, care a acoperit in cateva minute curțile și culturile, potrivit mediafax.ro. Citește și: Inca un focar de coronavirus in industria alimentara din Romania! Un abator de pui, in atenția DSP: 59 de cazuri confirmate printre angajați In fotografii se vede cum grindina depusa pe sol il acopera aproape cu un strat alb. Județul Braila a fost pana la ora 21 sub Cod portocaliu de vreme… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

