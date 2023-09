Timp de trei zile, Braila s-a intors in Evul Mediu. Un festival istoric a pus fata in fata, pentru al saselea an la rand, daci, romani, vikingi si alte popoare razboinice. Vizitatorii au putut vedea cum traiau stramosii nostri, iar costumele si personajele parca desprinse din cartile de istorie i-au fascinat pe copii.