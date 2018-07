Brăila: Impact între un microbuz şi un tractor la ieşirea din Însurăţei Accidentul a avut avut loc pe DN 21, la iesirea din Insuratei catre Baraganu. Doua persoane au fost ranite dupa coliziune: ”un barbat, in varsta de 32 de ani, din comuna braileana Baraganu, in timp ce conducea un tractor agricol, a iesit dintr-o statie Peco in DE 584, fara a-i acorda prioritate unui autovehicul 7+1, condus de un barbat de 50 de ani, din Faurei, care circula dinspre Slobozia catre Braila, intrand in coliziune cu acesta. In auto se aflau 7 pasageri, dintre care 2 au suferit vatamari corporale. Ambii soferi au fost testati, rezultatul fiind negativ. In cauza se va intocmi dosr… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

