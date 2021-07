Brăila: Cadavrul fetiţei dispărute din satul Găvăneşti, scos din râul Buzău Cadavrul fetitei in varsta de 5 ani, cu dizabilitati de dezvoltare, din satul Gavanesti, comuna Sageata, judetul Buzau, care a fost data disparuta joi, a fost scos sambata din apa raului Buzau, pe teritoriul judetului Braila, au informat reprezentantii ISU Braila. Conform sursei citate, in zona unde corpul a fost scos din apa s-au aflat si rude ale fetitei, care au recunoscut-o. Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau anuntase anterior, sambata dimineata, ca in cadrul activitatilor de cautare, in urma survolarii spatiului aerian cu un elicopter al MAI, a fost observata pe cursul raului Buzau,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

