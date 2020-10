Stiri pe aceeasi tema

- La patru ani de la desparțirea lor, Brad Pitt si Angelina Jolie ajung din nou la tribunal pentru custodia celor sase copii ai lor, anunta larepubblica . Brad Pitt contesta acordul din 2018. Au trecut patru ani de cand s-au desparțit Brad și Angelina, unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood,…

- Daca pana acum Angelina Jolie nu avut nimic de spus despre noua relație a fostului soț, lucrurile Angelina Jolie a acceptat relația controversata a lui Brad Pitt cu modelul german, care este cu 30 de ani mai tanar decat el, insa un gest a deranjat-o extrem de rau. Se pare ca celebra actrița a fost revoltata…

- Brad Pitt, in varsta de 56 de ani, alimenteaza speculațiile despre relatia cu modelul german Nicole Poturalski in varsta de 27 de ani. Cei doi au ajuns in sudul Franței la bordul unui avion privat si se pare ca vor locui la Chateau Miraval, moșia pe care Brad a achiziționat-o pentru 67 de milioane de...…

- Ea este noua iubita a lui Brad Pitt! Are 27 de ani și e originara din Germania! Brad Pitt iubește din nou! Acum e clar ca nu mai exista cale de impacare intre el și Angelina Jolie. De asemenea, dezamagire totala pentru cei care sperau la o noua relație intre el și fosta soție, Jennifer Aniston. Noua…

- Brad Pitt a avut 2 roluri principale in anul 2004, incepand cu Ahile din ”Troy” și continuandu-și succesul cu Rusty Ryan din ”Ocean’s Twelve”. Un an mai tariu, viața i s-a ordonat diferit, cunoscand ”dualitatea”, dupa cum nota presa internaționala, caci nimeni nu poate uita scandalul puternic mediatizat…